Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах снять третью часть "Аватара", сообщает Comicbook.

Рассказчиком третьей кинокартины станет Лоʼак, а не Джейк Салли, как это было в первых двух частях. При этом Кэмерон подчеркнул, что может внести в сюжет некоторые изменения.

"Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей", – пояснил он.

Ранее стало известно, что Кэмерон уже попробовал снять несколько сцен для третьей и четвертой частей "Аватара". Съемки сцен проходили во время работы над картиной "Аватар: Путь воды".

По словам кинорежиссера, подобное решение он принял для того, чтобы запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте.

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