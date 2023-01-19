Внучка Чарли Чаплина сыграет в третьей части "Аватара"

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссеры Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, производство Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Television 360

Внучка известного английского актера Чарли Чаплина Уна сыграет в третьей части фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар", исполнив роль злодейки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на продюсера картины "Аватар: Путь воды" Джона Ландау.

Чаплин исполнит роль главы племени Огня среди коренных народов планеты Пандоры На'ви, героиню будут звать Варанг. Ландау отметил, что персонаж имеет больше отрицательных черт, чем другие аборигены.

"Есть хорошие люди, и есть плохие люди, то же самое справедливо и для На`ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?" – поделился продюсер.

Ранее Кэмерон заявил о планах снять третью часть "Аватара". Центральным персонажем третьей кинокартины станет Лоʼак, а не Джейк Салли, как это было в первых двух частях. Однако режиссер подчеркнул, что может внести в сюжет некоторые изменения.



Вышел трейлер новой части "Аватара"

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