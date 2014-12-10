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Новости культурного мира

10 декабря 2014, 14:01

Режиссер Питер Джексон получил звезду на голливудской "Аллее славы"

Питер Джексон Аллея славы

Фото: facebook.com/pages/Hollywood-Walk-of-Fame

На голливудской "Аллее славы" появилась новая звезда - новозеландского режиссера "Властелина колец" (The Lord of the Rings) Питера Джексона. Она стала 2538-й по счету звездой на знаменитом бульваре, сообщается на странице "Аллеи" на Facebook.

"Мы счастливы отметить такого выдающегося режиссера, как Питер Джексон, звездой на голливудской "Аллее славы". Его фильмы – это часть грандиозного наследия, это именно тот сорт голливудского кино, который любят по всему миру", - отметила продюсер церемоний "Аллеи славы" Ана Мартинез.

На торжественной церемонии открытия звезды присутствовали актеры, игравшие в фильмах Джексона - Орландо Блум, Элайджа Вуд, Эванджелин Лилли и другие.

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Напомним, что в четверг, 11 декабря, в российском прокате стартует новый фильм Джексона - заключительная часть его трилогии "Хоббит" (The Hobbit). Картина "Хоббит: Битва пяти воинств" (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) расскажет о том, чем закончился поход поход Бильбо Бэгинса в захваченное драконом королевство гномов Эребор.

Первая часть трилогии, основанной на книге Джона Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", вышла в 2012 году и собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Вторую выпустили в 2013 году, сборы составили чуть меньше одного миллиарда долларов.

В плиты тротуара "Аллеи славы" в Голливуде (Hollywood Walk of Fame) вмонтированы пятиконечные медные звезды. Звезды - именные, присуждаются они за вклад в индустрию развлечений и искусства. Здесь можно увидеть звезды актеров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных и реальных персонажей.

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