15 марта, 21:20

Умер заслуженный артист России Владимир Ершов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженный артист России, актер Владимир Ершов скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского драматического театра на Малой Бронной.

"Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актeру", – говорится в публикации.

Ершов родился в сентябре 1957 года. В 1984-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в Театре на Малой Бронной. Там он исполнил роли Александра Крымова в "Капитанской дочке", Аркадия Счастливцева в спектакле "Лес" Островского и другие.

Кроме того, актер снимался в таких фильмах, как "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.

Звание заслуженного артиста РФ Ершов получил в 2005 году.

