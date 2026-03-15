Собянин сообщил об уничтожении уже 113 летевших на Москву беспилотников более чем за сутки

ПВО Минобороны уничтожили еще два беспилотника, которые направлялись на Москву, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число сбитых БПЛА после начала массированной атаки на Москву со стороны ВСУ увеличилось до 113.

На фоне атаки, которая началась в субботу, 14 марта, в столичных авиагаванях вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. В настоящее время аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов.