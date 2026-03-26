Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого", передает RT.

Лукашенко находится в Пхеньяне с официальным визитом. Его торжественно встретили на площади Ким Ир Сена.

В составе белорусской делегации также заместитель премьера Юрий Шулейко, министры иностранных дел, образования, здравоохранения и промышленности Максим Рыженков, Андрей Иванец, Александр Ходжаев и Андрей Кузнецов.

Ким Чен Ын ранее был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Его переизбрали на первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР.

