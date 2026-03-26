26 марта, 08:23
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого", передает RT.
Лукашенко находится в Пхеньяне с официальным визитом. Его торжественно встретили на площади Ким Ир Сена.
В составе белорусской делегации также заместитель премьера Юрий Шулейко, министры иностранных дел, образования, здравоохранения и промышленности Максим Рыженков, Андрей Иванец, Александр Ходжаев и Андрей Кузнецов.
Ким Чен Ын ранее был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Его переизбрали на первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР.