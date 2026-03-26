01:14

Ким Чен Ын провел встречу с Лукашенко в Пхеньяне

Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лукашенко торжественно приветствовали на площади Ким Ир Сена. В состав белорусской делегации также вошли заместитель премьера Юрий Шулейко, глава МИД Максим Рыженков, министры здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.

Ранее Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Это решение было принято в ходе первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР.

В своей программной речи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным КНДР государством. Он подчеркнул, что за любым возможным посягательством Южной Кореи на страну последует безжалостная расплата.

Лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно открыл первую строительную площадку в 2026 году

