Ким Чен Ын провел встречу с Лукашенко в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лукашенко торжественно приветствовали на площади Ким Ир Сена. В состав белорусской делегации также вошли заместитель премьера Юрий Шулейко, глава МИД Максим Рыженков, министры здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.

Ранее Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Это решение было принято в ходе первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР.

В своей программной речи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным КНДР государством. Он подчеркнул, что за любым возможным посягательством Южной Кореи на страну последует безжалостная расплата.