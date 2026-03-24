Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным КНДР государством

Северокорейский лидер Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным КНДР государством. Об этом он заявил в своей программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями", – отметил глава КНДР.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что за любым возможным посягательством Южной Кореи на страну последует безжалостная расплата. Вместе с тем он пообещал, что Северная Корея никогда не откажется от статуса ядерной державы.

Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел Северной Кореи в ходе первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР 23 марта.

Ранее СМИ также сообщали, что он назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ядерных и ракетных сил страны. Журналисты подчеркивали, что Ким Чжу Э постепенно получает все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи.