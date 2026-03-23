Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ына переизбрали в ходе первой сессии 15-го созыва Верховного народного собрания КНДР. Ожидается, что в рамках этой сессии также будут внесены поправки в конституцию страны.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ядерных и ракетных сил КНДР. Журналисты подчеркивали, что Ким Чжу Э постепенно получает все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи.

В марте Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны, где принял участие в испытаниях системы активной защиты нового танка. Лидер КНДР прокатился на новейшем танке вместе с Ким Чжу Э.