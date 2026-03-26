Средства ПВО сбили за ночь 125 беспилотников над территорией РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 26 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Крымом, Московским регионом и акваторией Черного моря.

В Ленинградской области вражеские БПЛА были сбиты над Киришским районом, повреждения зафиксированы в промышленной зоне. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка. В результате пострадала мирная жительница – она получила минно-взрывную травму и баротравму.

Еще одна женщина погибла в результате атаки украинских дронов-камикадзе по селу Зерново в Брянской области. Местные власти выразили соболезнования ее родным.