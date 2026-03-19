Остекление в жилом доме повреждено после падения обломков БПЛА в Таганроге

Остекление в жилом доме получило повреждения в результате падения обломков украинских БПЛА в Таганроге. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

"В многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. Возгорания не было", – указал глава региона, уточнив, что пострадавших нет.

Ранее один человек погиб и двое получили ранения после воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Погибший во время удара находился в частном доме в одном из местных СНТ. У пострадавших выявили травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

По данным Минобороны РФ, за ночь 19 марта силы ПВО сбили 138 вражеских дронов над регионами. В частности, 40 БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, 35 – над Крымом, 28 – над Ставропольским краем, 8 – над Курской областью, еще 2 – над Ростовской. Также 25 беспилотников ликвидировали над Азовским и Черным морями.