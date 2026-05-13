13 мая, 10:40

ТАСС: российские тхэквондисты не смогут выступить на ЧЕ в Германии из-за проблем с визами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сборная России по тхэквондо не сможет выступить на чемпионате Европы в Германии из-за отсутствия виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На сегодняшний день, по словам инсайдера, ни у кого из спортсменов нет на руках шенгенских виз, необходимых для въезда в ФРГ. Причем сами документы на их получение были поданы еще в начале апреля.

"Однако все паспорта до сих пор находятся в консульстве Германии в Москве", – добавил собеседник агентства.

ЧЕ проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. В текущем году на участие в соревновании были заявлены 16 российских спортсменов. Среди них – олимпийский чемпион 2020 года Владислав Ларин, чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина, а также призеры чемпионата мира Артем Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов.

В конце января 2026 года Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила как юниорам, так и взрослым спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах с национальной символикой. При этом соревнования под эгидой организации пока не могут проводиться в России.

