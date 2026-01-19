Сеул и Пхеньян попытаются добиться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Южная Корея намерена в марте направить в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как уточняется, решение о выдвижении тхэквондо было принято южнокорейской комиссией по культурному наследию. Заявку планируется подать в секретариат при Межправительственном комитете ЮНЕСКО.

Ранее, в марте 2024 года, аналогичную заявку подала КНДР, представив тхэквондо как традиционное боевое искусство Северной Кореи. В настоящее время она находится на рассмотрении. Ожидается, что решение по ней будет принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря 2026 года в китайском Сямэне.

В случае одобрения обеих заявок тхэквондо станет вторым совместным объектом нематериального культурного наследия для Южной Кореи и КНДР. Первым таким объектом в 2018 году была признана традиционная корейская поясная борьба ссирым.

До этого в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена итальянская кухня. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала это решение уникальным, так как организация впервые признала не отдельную категорию блюд, а национальную кулинарную традицию в целом.