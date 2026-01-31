Российских тхэквондистов допустили до турниров с флагом и гимном страны

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила как юниорам, так и взрослым спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

При этом соревнования под эгидой организации пока не могут проводиться в России.

В марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Такое решение последовало после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать атлетов из РФ и Белоруссии.

В апреле 2023 года Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2024 года атлетам из РФ продлили допуск.

Условие – спортсмены уже были допущены к участию в турнирах, проводимых World Taekwondo, в соответствии с рекомендациями МОК. Речь идет об атлетах, которые ранее выполнили все необходимые требования для допуска к стартам.

