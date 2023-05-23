15:45Спорт
Олимпийских чемпионов по тхэквондо Храмцова и Ларина не допустили до ЧМ в Баку
Фото: ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL
Олимпийских чемпионов по тхэквондо Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до участия в чемпионате мира в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза тхэквондо России Геннадия Жигульского.
"Только что нам поступила информация, что оба эти спортсмена отстранены от чемпионата мира. Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований", – заявил он.
Во вторник, 23 мая, пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо заявила о допуске на чемпионат мира 23 атлетов под нейтральным статусом. По данным СМИ, участвовать разрешили 14 россиянам и 9 белорусам.
Ранее стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в состязаниях при условии, что они должны будут выходить на турниры в нейтральном статусе.
Отмечалось, что независимая компания будет задействована в проверке биографических данных атлетов.
В марте президент МОК Томас Бах сообщал, что российские и белорусские спортсмены могут присоединиться к турнирам мирового уровня только в том случае, если они согласятся на участие в нейтральном статусе. Кроме того, они будут обязаны доказать, что не поддерживают спецоперацию.
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