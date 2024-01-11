Всемирная федерация тхэквондо продлила допуск россиян на соревнования

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Российским тхэквондистам продлили допуск к международным состязаниям. Соответствующая информация появилась на официальном портале Всемирной федерации тхэквондо.

"Совет единогласно одобрил участие индивидуальных нейтральных спортсменов в соревнованиях, признанных организацией, с немедленным вступлением в силу при условии, что спортсмены уже были допущены к участию в соревнованиях, проводимых World Taekwondo, в соответствии с рекомендациями МОК", – сообщается в публикации.

Речь идет о спортсменах, которые ранее выполнили все необходимые условия для участия в турнирах.

В апреле прошлого года Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.

30 августа Федерация ITF России стала членом Азиатской федерации тхэквондо ITF. Планируется, что российские бойцы уже в 2024 году примут участие в чемпионате Азии в Индии и в соревнованиях в рамках Международных боевых искусств в Узбекистане, а в 2025 году – в чемпионате и первенстве мира в Италии.



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