Россия стала членом Азиатской федерации тхэквондо ITF

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Федерация тхэквондо ITF России стала членом Азиатской федерации тхэквондо ITF. Об этом сообщает пресс-служба российской организации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в рамках Конгресса Международной федерации тхэквондо ITF. Таким образом, Россия стала 34-м членом Азиатской федерации тхэквондо.

"Это значит, что у нашей команды появилась возможность выступать на соревнованиях Азии", – говорится в сообщении.

Планируется, что российские бойцы уже в 2024 году примут участие в чемпионате Азии в Индии и в соревнованиях в рамках Международных боевых искусств в Узбекистане, а в 2025 году – в чемпионате и первенстве мира в Италии.

В прошлом году в РФ велись разговоры о возможном переходе Российского футбольного союза из UEFA в Азиатскую конфедерацию футбола. По состоянию на конец декабря 2022 года согласовать переход не удалось, было решено создать специальную рабочую группу для обсуждения этого вопроса.

