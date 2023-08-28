Российским киберспортсменам разрешили выступать на международной арене с флагом и гимном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ.

Решение было вынесено 28 августа на съезде Международной федерации киберспорта после проведенного голосования с участием делегаций из разных стран.

"Делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену решения выступили 32 человека, 13 проголосовали против, а 25 – воздержались", – сказано в заявлении.

Запрет выступать под своим флагом был принят еще 18 апреля 2022 года.

До этого сообщалось, что российские киберспортсмены, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Изменения были внесены в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире.

Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии