Россияне вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов в истории после победы в турнире Riyadh Masters по Dota-2, где они выступали в составе команды Team Spirit. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Esports Earnings.

Отмечается, что благодаря победе четверо из пяти членов Team Spirit преодолели отметку в 5 миллионов призовых за карьеру. Именно столько заработала команда.

По информации издания, 25-летний Найденов является капитаном команды. Он поднялся на седьмую строчку рейтинга (5,2 миллиона долларов призовых). 21-летний Халилов, 20-летний Илья Yatoro Мулярчук и 23-летний Мирослав Mira Колпаков после победы в сумме заработали за карьеру 5 миллионов долларов.

Добавляется, что первое место топа занимает датский киберспортсмен Йохан N0tail Сундштейн (7,2 миллиона долларов), на втором месте находится финн Джесси JerAx Вайникка (6,5 миллиона долларов). Замыкает тройку лидеров австралиец Анатан Ana Фам (6 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что российские киберспортсмены, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Изменения были внесены в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире.

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