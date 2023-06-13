Хинштейн заявил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн считает, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Киберспорт – одно из перспективных направлений для нашей молодежи. Компьютерные игры перестают быть тратой времени, как привыкло их воспринимать старшее поколение", – сказано в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире. Хинштейн уверен, что при грамотной поддержке разработчики смогут создать игры, которые полюбят как профессионалы, так и обычные пользователи. Он также добавил, что, согласно данным СМИ, посещаемость компьютерных клубов в стране растет.

"Простор для творчества огромный, спрос у аудитории есть", – заключил депутат.

Ранее Хинштейн заявлял, что в российской IT-отрасли наблюдается монополизация, в связи с чем есть необходимость в определенном государственном контроле. Должны существовать единые правила, которые определялись бы не только саморегулированием внутри IT-сферы и других в том числе, но и определенными действиями со стороны государства, отметил он.

До этого парламентарий сказал, что цифровые платформы в РФ могут обязать самостоятельно модерировать контент и удалять его, если он нарушает российское законодательство. Он добавил, что за нарушения, связанные с публикацией и модерацией контента, планируется ввести крупные штрафы.