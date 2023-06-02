В ГД сообщили о необходимости введения госконтроля над отечественными IT-технологиями

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В российской IT-отрасли наблюдается монополизация, в связи с чем есть необходимость в определенном государственном контроле, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодняшняя ситуация довольно непростая, она в очередной раз высветила, кто есть кто, и мы, к сожалению для себя, увидели, что целый ряд участников рынка пытаются использовать непростую ситуацию для извлечения монопольной прибыли", – сказал он.

Хинштейн отметил, что должны существовать единые правила, которые определялись бы не только саморегулированием внутри IT-сферы и других в том числе, но и определенными действиями со стороны государства.

Выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) – 2023", он подчеркнул, что извлечение прибыли из монопольного положения во время проведения специальной военной операции (СВО) является недопустимым.

При этом до начала СВО многие сервисы в России изначально были отечественными, добавил Хинштейн.

"С точки зрения поисковых систем, с точки зрения социальных сетей и с точки зрения картографии и до начала всех событий мы имели собственные позиции, в которых являлись лидерами", – заключил парламентарий.

Ранее Хинштейн заявлял, что цифровые платформы в РФ могут обязать самостоятельно модерировать контент и удалять его, если он нарушает российское законодательство. Он добавил, что за нарушения, связанные с публикацией и модерацией контента, планируется ввести крупные штрафы.



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