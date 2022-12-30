Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не согласовал переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Для более детального рассмотрения вопроса РФС создала рабочую группу. Ее члены займутся вопросом перехода в АФК.

Ранее сообщалось, что заседание РФС по вопросу перехода в АФК должно было состояться 31 декабря. Перенос даты совещания с 27 на 31 декабря объяснили небходимостью проведения дополнительных консультаций по вопросу.

Президент организации РФС Александр Дюков сообщил, что решение о переходе РФС в АФК изменит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет. По его словам, РФ имеет желание выступать под собственным гимном и флагом на международных соревнованиях.



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