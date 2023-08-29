Всемирная федерация бадминтона допустит россиян и белорусов к соревнованиям

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Международная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении отмечается, что BWF допустит спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.

"Всемирная федерация бадминтона может подтвердить, что спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных BWF, начиная с 26 февраля 2024 года", – заявили в организации.

BWF в начале марта прошлого года сообщила о том, что запрещает россиянам и белорусам выступать на международных турнирах из-за ситуации на Украине. Помимо этого были отменены все запланированные на 2022 год турниры в России и Белоруссии. 20 апреля организация продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии.

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