Исинбаеву и Ласицкене не включили в список самых влиятельных легкоатлетов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом 41-летняя Елена Исинбаева не попала в перечень самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира. Об этом сказано в рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

По данным рейтинга, там не было ни одной легкоатлетки из России. Всего в списке отмечено 40 спортсменов.

Также в рейтинг не попала Мария Ласицкене – единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Она выиграла Олимпиаду 2020 года в Токио.

Елена Исинбаева, кроме побед на Олимпиадах в Афинах и Пекине, получила бронзу на Играх в Лондоне. Также она три раза выигрывала чемпионаты мира и четыре раза чемпионаты мира в помещении. В числе ее заслуг зафиксирован еще и мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 метра). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, так как организация не нашла оснований для ее отстранения. Спортсменка отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".