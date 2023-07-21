Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оказалась в центре скандала. Испанское издание заявило, что с ноября 2021 года она проживает на Тенерифе и имеет там элитную недвижимость. При этом спортсменка одновременно является членом Международного олимпийского комитета и майором вооруженных сил России.

Исинбаева назвала новости фейком и заявила в соцсетях, что звание майора для нее носит "номинальный" характер. За это пользователи соцсетей обрушились с критикой на спортсменку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.