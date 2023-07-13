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Общество

"Мой район": культбригада Москонцерта. Тверской район

"Мой район": культбригада Москонцерта. Тверской район

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С декабря 2022 года артисты Москонцерта дали более 260 концертов на территории новых субъектов РФ. Они организовали также более сотни концертов в поддержку участников СВО и их семей.

Что для них значат эти поездки и как их встречает местное население? Почему столичные артисты считают своим долгом выступать на линии соприкосновения и какую помощь оказывает Москва новым регионам России?

Гости программы "Мой район" – артисты Москонцерта и представитель департамента культуры столицы Дрожникова Наталья Викторовна – поделятся своими впечатлениями. Подробнее – в программе "Мой район".

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обществовидеоЕвгений Додолев
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