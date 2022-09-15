Диетолог назвал самый опасный морс

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья.

"Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ", – объясняет эксперт.

Если пить сахарные морсы изо дня в день, нарушение обмена веществ может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, предупреждает врач.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Это может вызвать ускоренное старение, стать причиной ряда опухолей. Для женщин – это рак молочной железы, повышается вероятность этого недуга. Поэтому, если есть возможность сахар не есть, лучше его и не есть.

Диетолог советует пить морс без добавления сахара, чтобы получить от него только пользу. Причем напиток можно приготовить из любых ягод. По словам Гинзбурга, все они одинаково полезны. В них содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

"Может быть даже антисептический эффект. Когда мы пьем этот морс, у нас как бы очищается полость рта", – подчеркнул врач.

Чтобы вкус напитка был не слишком кислым, можно использовать ягоды, в которых есть природные сахара, заключил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали замораживать ягоды на зиму. По словам нутрициолога, диетолога, психиатра, члена Союза национальной ассоциации клинического питания Анны Ивашкевич, такой способ поможет сохранить в них все полезные витамины и клетчатку.

