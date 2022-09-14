Диетолог назвала лучший напиток для укрепления иммунитета

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Вода с имбирем, лимоном и медом является лучшим напитком для укрепления иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, вода сама по себе способна поддерживать сопротивляемость организма к вирусам. Она его очищает, стимулирует моторику кишечника и тем самым укрепляет иммунитет. Но если добавить в воду имбирь, лимон и мед, то защита станет еще эффективнее, говорит Королева.

"Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне", – отмечает она.

По словам врача, мед благотворно влияет на кишечную микрофлору и помогает поддержать защитные силы организма.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Жгучий вкус имбирю придает вещество гингерол, которое способствует повышению иммунитета, ускоряет метаболические процессы, оказывает противовоспалительное действие. В имбире еще есть вещество сесквитерпен, которое способно подавлять рост вирусов.

Кроме того, в имбире присутствуют белковые компоненты, которые являются хорошим строительным материалом для иммуноглобулинов (антител), подчеркнула Королева.

"Лимон укрепляет иммунную систему, является источником витамина C. Его плоды неслучайно используются при простуде, вирусе. Он обладает антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и оказывает защитное действие на организм", – заключила врач.

Ранее врач Александр Мясников дал советы по укреплению иммунитета. По его словам, в первую очередь человек должен иметь вес в пределах нормы. Кроме того, отказаться от курения, поскольку из-за этого инфекциям проще попасть в организм. Также врач порекомендовал делать физические упражнения каждый день.