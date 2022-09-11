Врач перечислил способы укрепления иммунитета

Фото: depositphotos/split271992.gmail.com

Физическая активность и дефицит калорий позволят укрепить иммунитет, заявил врач Александр Мясников.

"Вы должны быть нормального веса, с хорошим настроением, не курить, так как это очень сильно облегчает проникновение инфекций в организм. Вы должны ежедневно заниматься физическими упражнениями", – сказал он он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

В то же время Мясников призвал не укреплять выносливость и иммунитет с помощью синтетических витаминов, необходимые микроэлементы следует получать из пищи.

По словам врача, также не стоит злоупотреблять приемом различных трав, так как это может привести к токсическому поражению печени.

Ранее Мясников заявил, что ведение здорового образа жизни позволит укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ.

Эксперт подчеркнул, что заболеть ОРВИ можно в любое время года, а не только осенью.

