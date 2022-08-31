Врач дал рекомендации перед сезоном ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Ведение здорового образа жизни позволит укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Ваш иммунитет – это не курить, двигаться, избегать избыточного веса и держать в узде болезни, потому что хронические болезни подавляют иммунитет. Когда начинать? Да всегда! Надо не паниковать и вести здоровый образ жизни", – сообщил он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Эксперт подчеркнул, что заболеть ОРВИ можно в любое время года, а не только осенью.

В свою очередь, инфекционист Ольга Афанасьева призвала увеличить при необходимости содержание в организме интерферона, используя капли для слизистой оболочки носа с данным белком.

Не следует также бояться новых штаммов COVID-19. По словам Мясникова, лучшим средством защиты от вируса будет естественный иммунитет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом. По его словам, министерство подготовилось к этому заранее.

Он обратил особое внимание на необходимость вакцинации детей против гриппа. Он также добавил, что лицам старшего возраста медики рекомендуют привиться против пневмококковой инфекции.

