Врач дал рекомендации перед сезоном ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Ведение здорового образа жизни позволит укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Ваш иммунитет – это не курить, двигаться, избегать избыточного веса и держать в узде болезни, потому что хронические болезни подавляют иммунитет. Когда начинать? Да всегда! Надо не паниковать и вести здоровый образ жизни", – сообщил он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Эксперт подчеркнул, что заболеть ОРВИ можно в любое время года, а не только осенью.
В свою очередь, инфекционист Ольга Афанасьева призвала увеличить при необходимости содержание в организме интерферона, используя капли для слизистой оболочки носа с данным белком.
Не следует также бояться новых штаммов COVID-19. По словам Мясникова, лучшим средством защиты от вируса будет естественный иммунитет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом. По его словам, министерство подготовилось к этому заранее.
Он обратил особое внимание на необходимость вакцинации детей против гриппа. Он также добавил, что лицам старшего возраста медики рекомендуют привиться против пневмококковой инфекции.
На обучение российских школьников может повлиять коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: