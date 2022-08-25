Инфекционист рассказала, как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грипп – более заразное заболевание, чем COVID-19, а лучшим способом защиты от болезни является вакцинация. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на инфекциониста Елену Мескину.

Специалист отметила, что при первых признаках простуды лучше оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других.

"Если человек заболел, сначала трудно будет предсказать чем: гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Однако в любом случае необходимо остаться дома и не заражать других людей в транспорте, офисе и других общественных местах", – пояснила Мескина.

Кроме того, предотвратить заражение гриппом и ОРВИ может ношение масок в общественных местах и мытье рук. Эксперт посоветовала пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями не пренебрегать этими методами.

Ранее главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин рассказал, что боли в мышцах, костях и суставах возникают у 30–40% переболевших COVID-19. По его словам, специалисты наблюдают много отдаленных последствий коронавируса.

Он отметил, что боли в мышцах, костях и суставах могут иметь как волнообразный, так и постоянный характер.

