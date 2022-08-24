В Минздраве заявили, что до 40% переболевших COVID-19 страдают от болей в мышцах

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Боли в мышцах, костях и суставах возникают у 30–40% переболевших COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин.

По его словам, специалисты наблюдают много отдаленных последствий коронавируса.

"Это прежде всего боли в суставах, далее – осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы", – приводит слова Никитина ТАСС.

Он отметил, что боли в мышцах, костях и суставах могут иметь как волнообразный, так и постоянный характер. Специалист подчеркнул, что COVID-19 может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, например артрита, артроза и остеоартрита.

Ранее академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года. Он отметил, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.

