Россиян предупредили об ухудшении ситуации с COVID-19 с началом учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

"Мы с вами через неделю за парты посадим 17,5 миллиона детей школьного возраста. Вы скажете: "А школьники вроде не болеют". Но школьники "сдетонируют" эпидемическую ситуацию, потому что они приедут со всех сторон", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться. При этом, как подчеркнул профессор, через детей также может передаться и COVID-19.

Что касается масочного режима, Онищенко уточнил, что его будут ужесточать в некоторых городах с началом сезона гриппа.

"Сейчас у нас начнется грипп, и мы точно будем вводить режим, требовать его. Для кого? Для работников общественного питания, <...> для больниц и поликлиник – сидеть на приеме, приходить в поликлинику", – сказал академик РАН.

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19. Число госпитализированных за последние 24 часа составило 3 872 человека. Выздоровели 32 876 пациентов. За сутки скончались 72 пациента с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Минздраве РФ ранее сообщали, что из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в России необходимо усилить контроль за технологиями лечения.

Отмечалось, что ключевой задачей является продолжение работы над формированием иммунной защиты у населения. Так, население страны необходимо и дальше убеждать в необходимости вакцинации от коронавируса.

