Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса

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Еще один препарат для лечения COVID-19 – "Молнупиравир Валента" – зарегистрирован Минздравом РФ, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Уточняется, что препарат был зарегистрирован во вторник, 23 августа, он входит в перечень возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых.

"Молнупиравир Валента" выпускается в форме капсул.

Ранее Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса, добавив в них два новых препарата. Отмечается, что в список добавлены "Ингавирин" и комбинация препаратов нирматрелвира и ритонавира.

