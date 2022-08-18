Эксперт предложил поменять правила регистрации вакцин от коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

России необходимо пересмотреть правила регистрации вакцин против коронавируса, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на специалиста по вакцинации, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ивана Коновалова.

"При существующих правилах, каждая вакцина с обновленным составом будет запаздывать, и может получиться так, что к моменту ее введения болезнь станут вызывать преимущественно уже другие варианты вируса", – отметил он.

По словам специалиста, подобная схема работает с вакцинами от гриппа, когда каждый препарат при создании учитывает новые штаммы вируса гриппа. При этом он не считается новым, так как разработан на прошедших все клинические испытания платформах. Он добавил, что каждая новая вакцина по укороченной процедуре проходит ряд испытаний.

Уточняется, что в ходе исследований оценивается безопасность вакцины, после чего на культуре клеток и животных проверяется ее иммуногенность, способность стимулировать выработку защитных антител.

Коновалов предложил использовать данную схему и при разработке вакцин с новым составом штаммов COVID-19.

"Хочу подчеркнуть важность вакцинации против "Омикрона", так как, несмотря на более легкое течение этой инфекции, сравнительно с уханьским вирусом и "Дельтой", тяжелые случаи все равно встречаются, а заразность выше – в том числе среди ранее болевших и вакцинированных", – заключил врач.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что нынешние вакцины против коронавируса могут уберечь от развития тяжелого течения заболевания.

Специалист пояснил, что имеющиеся вакцины пока не адаптированы к новым штаммам и фактически не защищают от заражения, при этом они предотвращают госпитализацию, реанимацию и смерть.

По его словам, эффективность в отношении развития COVID-19 любой степени тяжести резко подскочит, когда появится адаптированный к новым штаммам вариант вакцины.

