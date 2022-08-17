Иммунолог раскрыл, какая сейчас эффективность у вакцин от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Нынешние вакцины против коронавируса могут уберечь от развития тяжелого течения заболевания. Об этом со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист пояснил, что имеющиеся вакцины пока не адаптированы к новым штаммам и фактически не защищают от заражения, при этом они предотвращают госпитализацию, реанимацию и смерть.
"В принципе, вероятность заразиться остается даже в случае вакцинации, даже если бы она была как-то эффективна. Если мы говорим об эффективности относительно развития заболеваний любой степени тяжести, то она составляет для текущего поколения вакцин 50–60%. Было где-то в начале пандемии 90%, а стало 50–60%, меньше, но все равно значимо. Если говорить об эффективности в отношении прекращения тяжелого течения, госпитализации, попадания в реанимацию, смертей, то там эффективность по-прежнему крайне высока и составляет 75%", – пояснил специалист.
По его словам, эффективность в отношении развития COVID-19 любой степени тяжести резко подскочит, когда появится адаптированный к новым штаммам вариант вакцины.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.
Кроме того, о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса объявили в Бурятии. Также власти региона усилят требования по соблюдению правил гигиены.
Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах
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