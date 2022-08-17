В Минздраве РФ предупредили о риске инсульта или инфаркта из-за COVID-19

Фото: depositphotos/Kzenon

Коронавирус провоцирует воспалительный процесс в сосудах, что может привести к образованию тромбов и развитию инфаркта или инсульта.

Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей Бойцов. Он добавил, что заболевания сердца, связанные с воспалением, в частности, миокардиты или нарушение сердечного ритма, в значительной степени обусловлены инфекцией.

"Особенно это касается инфекции, проникающей через легкие, как в случае с коронавирусной инфекцией. Она провоцирует этот воспалительный процесс, он обостряется, и развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, которые могут надрываться", – приводит слова специалиста ТАСС.

По словам Бойцова, тромб может оторваться в артериальной части и попасть в сердце или головной мозг, также он может оторваться и в венозной части и попасть в легкие.

Эксперт подчеркнул, что одна из самых уязвимых групп перед подобными осложнениями – пожилые люди. По его словам, порядка 80% лиц старше 65 лет жалуются на гипертонию. Бойцов рекомендовал таким гражданам пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19, а также контролировать артериальное давление.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам следует вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей в субъектах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения. В ведомстве указали, что сейчас 48,6% выявленных случаев COVID-19 приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

