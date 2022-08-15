Эксперты сравнили симптомы "Дельты", "Омикрона" и "Кентавра"

В РФ наблюдается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, к началу августа в стране доминировали варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5. На долю этих мутаций приходилось большинство заражений. Вместе с тем хоть и достаточно редко, но все же фиксировались случаи инфицирования "Дельтой" и "Кентавром", который также является подвариантом штамма "Омикрон". Рассказываем, какие симптомы характерны для этих мутаций.



"Дельта" и "Омикрон": фирменные симптомы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили в Индии в 2020 году. Он начал активно распространяться по всему миру, в том числе проник и в РФ, где к середине лета 2021 года стал доминирующим. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 напомнил отличительные симптомы этой мутации.





Владимир Болибок иммунолог-аллерголог Фирменной карточкой "Дельты" были высокая температура и кашель. Кашель был резкий, надсадный, сухой – люди кашляли без остановки. Этот кашель мог перейти в пневмонию. По сравнению с первоначальным штаммом из Уханя при "Дельте" ковидные пневмонии стали реже, но их все равно оставалось достаточно много.

"Из других ярко выраженных проявлений можно выделить частые поражения пищеварительной системы, которые выливались в тошноту, рвоту и диарею", – отмечает иммунолог.

Вместе с тем потеря обоняния, которая массово наблюдалась у заболевших COVID-19 в самом начале пандемии, при штамме "Дельта" была выражена гораздо реже, говорит специалист.

Штамм "Омикрон" впервые обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года. Вскоре в разных странах мира он начал вытеснять "Дельту". К маю 2022 года в России на "Омикрон" приходилось более 90% случаев заражения. Эту мутацию пациенты переносят легче "Дельты", рассуждает Владимир Болибок. "Как правило, при "Омикроне" течение заболевания относительно легкое. Люди чувствуют сравнительно небольшое недомогание", – уточнил он.





Владимир Болибок иммунолог-аллерголог "Омикрон" больше затрагивает верхние дыхательные пути, а именно наблюдается внезапная заложенность носа, которая сопровождается головной болью. Может быть некоторое повышение температуры. И фирменный симптом "Омикрона", который проявляется не с первых часов, а на вторые-третьи сутки, – физическая слабость.

"Слабость зависит от того, насколько выражено заболевание. Кто-то становится просто вялым, а некоторые из моих пациентов жаловались на то, что им было физически тяжело дойти из спальни до кухни или санузла", – подчеркнул иммунолог.

Потеря обоняния при "Омикроне" стала редким симптомом, который проявляется нечасто, заключил Владимир Болибок.



От "Омикрона" до "Кентавра"

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

С момента появления штамма "Омикрон" он успел неоднократно мутировать, но до сих пор остается доминирующим в мире. Наибольшее распространение в России получили такие его варианты, как BA.4 и BA.5. В начале августа в Роспотребнадзоре сообщили, что на них в последнее время приходилось 82,58% случаев заражений. При этом штамм "Дельта" продолжали фиксировать лишь в единичных случаях. То же самое касается и нового подварианта "Омикрона" BA.2.75, который называют "Кентавр".

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала Москве 24, что симптомы "Омикрона" для разных подвариантов в среднем остаются одними и теми же.





Анча Баранова доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона По большим группам, если сравнить тысячу больных "Дельтой" и тысячу больных "Кентавром", можем сказать, что при "Дельте" было больше цитокинового шторма – то есть человек с большей вероятностью попадал в больницу во время острого периода заболевания и имел одышку, которая требовала, чтобы пациенту давали кислород, иначе он мог погибнуть от недостатка последнего.

"В случае "Омикрона" наблюдается больше метаболическое истощение, когда человек болеет, ему тяжело, болит голова. Но впоследствии у него не развивается одышка и нет ухудшения состояния. Однако и полного выздоровления не происходит. Дальше все это переходит в длинный ковидный хвост", – объясняет биолог.

Таким образом, несмотря на более легкую форму заболевания, "Омикрон" все равно опасен, считает специалист. "Эта опасность заключается в том, что метаболическое истощение приводит к отложенной гибели людей от хронических заболеваний позднее, когда они выздоравливают от COVID-19. Спустя некоторое время у человека может случиться инфаркт или инсульт", – подчеркнула эксперт.

Вместе с тем биолог обратила внимание, что только по симптомам невозможно определить, каким штаммом заразился человек. По ее словам, проявление "Кентавра" в некоторых случаях может вообще не отличаться от других подвариантов "Омикрона" и "Дельты". Истинное положение дел способно показать только соответствующее тестирование.

