Эксперты сравнили симптомы "Дельты", "Омикрона" и "Кентавра"

В РФ наблюдается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, к началу августа в стране доминировали варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5. На долю этих мутаций приходилось большинство заражений. Вместе с тем хоть и достаточно редко, но все же фиксировались случаи инфицирования "Дельтой" и "Кентавром", который также является подвариантом штамма "Омикрон". Рассказываем, какие симптомы характерны для этих мутаций.
"Дельта" и "Омикрон": фирменные симптомы
Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили в Индии в 2020 году. Он начал активно распространяться по всему миру, в том числе проник и в РФ, где к середине лета 2021 года стал доминирующим. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 напомнил отличительные симптомы этой мутации.
"Из других ярко выраженных проявлений можно выделить частые поражения пищеварительной системы, которые выливались в тошноту, рвоту и диарею", – отмечает иммунолог.
Вместе с тем потеря обоняния, которая массово наблюдалась у заболевших COVID-19 в самом начале пандемии, при штамме "Дельта" была выражена гораздо реже, говорит специалист.
Штамм "Омикрон" впервые обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года. Вскоре в разных странах мира он начал вытеснять "Дельту". К маю 2022 года в России на "Омикрон" приходилось более 90% случаев заражения. Эту мутацию пациенты переносят легче "Дельты", рассуждает Владимир Болибок. "Как правило, при "Омикроне" течение заболевания относительно легкое. Люди чувствуют сравнительно небольшое недомогание", – уточнил он.
"Слабость зависит от того, насколько выражено заболевание. Кто-то становится просто вялым, а некоторые из моих пациентов жаловались на то, что им было физически тяжело дойти из спальни до кухни или санузла", – подчеркнул иммунолог.
Потеря обоняния при "Омикроне" стала редким симптомом, который проявляется нечасто, заключил Владимир Болибок.
От "Омикрона" до "Кентавра"
С момента появления штамма "Омикрон" он успел неоднократно мутировать, но до сих пор остается доминирующим в мире. Наибольшее распространение в России получили такие его варианты, как BA.4 и BA.5. В начале августа в Роспотребнадзоре сообщили, что на них в последнее время приходилось 82,58% случаев заражений. При этом штамм "Дельта" продолжали фиксировать лишь в единичных случаях. То же самое касается и нового подварианта "Омикрона" BA.2.75, который называют "Кентавр".
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала Москве 24, что симптомы "Омикрона" для разных подвариантов в среднем остаются одними и теми же.
"В случае "Омикрона" наблюдается больше метаболическое истощение, когда человек болеет, ему тяжело, болит голова. Но впоследствии у него не развивается одышка и нет ухудшения состояния. Однако и полного выздоровления не происходит. Дальше все это переходит в длинный ковидный хвост", – объясняет биолог.
Таким образом, несмотря на более легкую форму заболевания, "Омикрон" все равно опасен, считает специалист. "Эта опасность заключается в том, что метаболическое истощение приводит к отложенной гибели людей от хронических заболеваний позднее, когда они выздоравливают от COVID-19. Спустя некоторое время у человека может случиться инфаркт или инсульт", – подчеркнула эксперт.
Вместе с тем биолог обратила внимание, что только по симптомам невозможно определить, каким штаммом заразился человек. По ее словам, проявление "Кентавра" в некоторых случаях может вообще не отличаться от других подвариантов "Омикрона" и "Дельты". Истинное положение дел способно показать только соответствующее тестирование.