Эксперт рассказал, от чего будет зависеть распространение "Кентавра" в РФ

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Распространение в России подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известного как "Кентавр", будет зависеть от того, как долго сохраняется иммунитет у перенесших инфекцию, вызванную другими линиями "Омикрона". Об этом заявил ТАСС научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

По его словам, общий, популяционный иммунитет достаточно высокий. Поэтому если "Кентавр" попал в Москву, где люди уже болели другими вариантами "Омикрона", то он не будет так быстро распространяться.

Он добавил, что все линии "омикрона" похожи друг на друга.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

