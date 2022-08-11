Эксперт рассказал, кому необходима госпитализация при заражении "Кентавром"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Госпитализация при выявлении подвида "Омикрон"-штамма "Кентавр" может понадобиться пожилым людям и пациентам, проходящим лечение с применением иммунодепрессивных препаратов. Об этом заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Госпитализации сейчас практически не нужны. Но надо ограждать от тяжелого течения заболевания тот контингент, который действительно может умереть. Это пожилые люди, люди с аутоиммунными заболеваниями и люди, принимающие иммунодепрессивные препараты", – сообщил он в интервью радио Sputnik.
Среди особенностей новых подвидов "Омикрона" эксперт назвал их незначительное влияние на организм зараженного человека.
Жемчугов подчеркнул, что в настоящее время пандемия находится на финальной стадии, к коронавирусу следует относиться как к гриппу или ОРВИ. При этом говорить о сезонности заболевания будет возможно только спустя год.
"Надо смотреть через год, как коронавирус относится к сезонам. Сейчас в Южном полушарии зима, а у нас – лето. Осенью и зимой посмотрим, придет ли следующая коронавирусная волна в Северное полушарие, и тяжело ли будут люди болеть", – пояснил иммунолог.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
Новый штамм ковида "Кентавр" обнаружен у семи россиян
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