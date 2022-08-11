Вирусолог заявил, что штамм "Дельтакрон" не представляет опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции "Дельтакрон" не несет серьезной опасности. Об этом сообщает Life.ru.
Специалист отметил, что вирус мутирует часто и это процесс, на который нельзя повлиять.
"Опасность он никакую не представляет. Он мутирует каждый день, в сутки 20 раз. Изменчивость вируса – процесс постоянный и самопроизвольный, никому не подконтрольный", – объяснил Жемчугов.
Кроме того, иммунолог добавил, что название, которое дали новому штамму, – "Дельтакрон" – привлекает много внимания. По мнению эксперта, тот, кто дает такие наименования, просто хочет прославиться.
Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".
Отмечается, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В ведомстве также подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.
В России выявлен 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки
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