Эксперты рассказали, что известно о симптомах штамма "Дельтакрон"

В России обнаружили новый вариант коронавируса под названием "Дельтакрон". Он является гибридом штаммов "Омикрон" и "Дельта". Последний доставлял пациентам больше неприятностей и переносился тяжелее. Разбираемся, мог ли "Дельтакрон" позаимствовать у своих предшественников худшие характеристики и симптомы.



Гибридный штамм

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ было зафиксировано шесть случаев "Дельтакрона", пять из которых – в Санкт-Петербурге и один – в столице. По данным ведомствам, заразившимся не потребовалась госпитализация, они переболели в легкой форме.





пресс-служба Роспотребнадзора В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.

В ведомстве добавили, что новая мутация сегодня не оказывает на эпидемиологическую ситуацию значимого воздействия. "Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране", – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С прогнозами ведомства о том, что "Дельтакрон" пока не вызывает серьезных опасений, согласны и эксперты. В частности, инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что эта мутация является одной из 400 выявленных вариантов "Омикрона".

"Говорить о том, что это что-то выдающееся по той тенденции, которую мы наблюдали в последние месяцы, преждевременно. Все 400 подлиний "Омикрона" характеризуются тем, что обладают большей заразностью, но меньшей тяжестью течения заболевания, чем "Дельта", – подчеркнул специалист.

По мнению Вознесенского, в худшем случае "Дельтакрон" окажется заранее, чем его предшественники. На фоне этого большему количеству человек потребуется стационарное лечение.



Каких симптомов ожидать от "Дельтакрона"?

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 также отметила, что при заражении штаммом "Дельта" болезнь проходила тяжелее по сравнению с "Омикроном".





Ирина Ярцева врач-терапевт, аллерголог и иммунолог При "Дельте" температура держится дольше и чаще были случаи поражения легких. При "Омикроне" болезнь протекает легче – температура держится 1–3 дня, при этом пик температуры сохраняется лишь один день. Также при "Омикроне" практически нет поражения легких, оно минимально.

В связи с тем, что "Омикрон" гораздо реже поражает легкие, для него больше характерны боли в горле и сухой горловой кашель, продолжает специалист. "При "Омикроне" бывает, что пропадает обоняние, но такие случаи гораздо реже, чем при "Дельте", – уточнила она.



По данным Роспотребнадзора, симптомами заражения штаммом "Дельта" являются не только кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния. Также могут наблюдаться неприятности со стороны желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет про диарею, тошноту и рвоту. При инфицировании "Омикроном" пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли. В целом симптоматика больше напоминает обычную ОРВИ.



Ярцева допустила, что в теории симптомы "Дельтакрона" смогут сочетать в себе проявления "Омикрона" и "Дельты". Например, более короткий пик повышенной температуры и потерю обоняния, а также чаще встречающееся поражение легких. Однако врач подчеркнула, что пока реальных данных, подтверждающих это предположение, нет.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью с Москвой 24 тоже согласился, что при наихудшем варианте развития событий "Дельтакрон" cможет сочетать в себе наиболее отрицательные для человека свойства штаммов "Омикрон" и "Дельта". "В худшем случае "Дельтакрон" окажется высокозаразным штаммом, с заразностью сравнимым с "Омикроном", а патогенностью и летальностью – "Дельты". Однако такое развитие событий маловероятно", – указал эксперт.

Специалист считает, что наиболее вероятен сценарий, при котором "Дельтакрон" не получит дальнейшего распространения в популяции. Судить об этом можно будет уже в сентябре, отслеживая результаты эпидемиологической ситуации, заключил Крючков.

