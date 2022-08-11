Инфекционист назвал худший сценарий распространения "Дельтакрона" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о самом худшем сценарии распространения нового штамма коронавируса "Дельтакрон". Об этом сообщает "Радио 1".

Врач отметил, что "Дельтакрон" – это всего лишь один из 400 выявленных вариантов "Омикрон"-штамма.

"Говорить о том, что это что-то выдающееся по той тенденции, которую мы наблюдали в последние месяцы, преждевременно. Все 400 подлинии "Омикрона" характеризуются тем, что обладают большей заразностью, но меньшей тяжестью течения заболевания, чем "Дельта", – объяснил он.

Вознесенский рассказал, что при самом плохом развитии событий "Дельтакрон" будет более заразным, чем другие разновидности вируса.

"Если сбудутся самые мрачные сценарии относительно этого вируса, то он будет более заразным, и большее число пациентов будет нуждаться в стационарном лечении", – сказал он.

Однако специалист призвал не делать поспешных выводов. Врач рекомендовал строго соблюдать меры профилактики распространения инфекции, особенно в период подъема заболеваемости.

Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".

Все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В ведомстве также подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.