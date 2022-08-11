Иммунолог прокомментировал случаи "Дельтакрона" в России

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал выявленные случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельтакрон" в России, пишет RT.

Специалист сделал акцент на том, что ничего в настоящий момент не указывает на опасность новой разновидности вируса.

"Просто надо набраться терпения на три месяца, будем ждать сообщений от Роспотребнадзора, насколько этот новый вирус будет вытеснять текущий", – сказал он.

Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".

Отмечалось, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Он напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.