Японский парламентарий Судзуки отметил новогодний декор Москвы как символ силы России

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве написал в своем блоге, что городские новогодние украшения создают ощущение силы России.

"Я не был в Москве полтора года. Город украшен, везде иллюминация, и эта атмосфера такова, что невозможно почувствовать, будто где-то рядом идет война. В этом передается сила России", – подчеркнул Судзуки.

Японский парламентарий находится с официальным визитом в столице с 25 декабря. В пятницу, 26 декабря, он провел переговоры с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Также состоялся рабочий обед депутата с другим замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, который ранее занимал пост посла России в Японии.