Японский депутат Судзуки встретится с замглавы МИД РФ Галузиным в Москве

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса парламентария.

В ходе визита, который продлится до конца недели, ожидаются встречи Судзуки с российскими официальными лицами, в том числе с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным, который ранее занимал пост посла РФ в Японии.



На переговорах планируется обсудить вопросы, связанные с посещением японцами могил на территории России, а также актуальные проблемы и перспективы сотрудничества двух государств в сфере рыболовства, включая предстоящие встречи по этой теме.

Агентство отмечает, Судзуки вылетел из Японии в ночь на среду, 24 декабря, и уже находится в Москве. Его рабочий график будет окончательно сформирован на месте.

При этом правительство Японии отказалось комментировать СМИ визит депутата в Россию.

Ранее стало известно, что японское правительство отказалось от предложения стран Евросоюза (ЕС) конфисковать замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Согласно информации журналистов, министр финансов страны Сацуки Катаяма заявила, что Токио не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.