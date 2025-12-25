Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 07:18

Политика

Японский депутат Судзуки встретится с замглавы МИД РФ Галузиным в Москве

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса парламентария.

В ходе визита, который продлится до конца недели, ожидаются встречи Судзуки с российскими официальными лицами, в том числе с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным, который ранее занимал пост посла РФ в Японии.

На переговорах планируется обсудить вопросы, связанные с посещением японцами могил на территории России, а также актуальные проблемы и перспективы сотрудничества двух государств в сфере рыболовства, включая предстоящие встречи по этой теме.

Агентство отмечает, Судзуки вылетел из Японии в ночь на среду, 24 декабря, и уже находится в Москве. Его рабочий график будет окончательно сформирован на месте.

При этом правительство Японии отказалось комментировать СМИ визит депутата в Россию.

Ранее стало известно, что японское правительство отказалось от предложения стран Евросоюза (ЕС) конфисковать замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Согласно информации журналистов, министр финансов страны Сацуки Катаяма заявила, что Токио не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика