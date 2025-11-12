Генсек кабмина Кихара: Япония примет меры в интересах мира и нации

Фото: 123RF.com/moovstock

Япония будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов, заявил генсек японского кабмина Минору Кихара. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Токио вводить новые экономические санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер страны Санаэ Такаити на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Токио не сможет отказаться от поставок российского СПГ и попросила отнестись с пониманием к этому обстоятельству.

В связи с этим журналисты спросили Кихару о судьбе проекта "Сахалин-2" в контексте возможного запрета со стороны Британии на страховые услуги в отношении перевозки российского СПГ. Генсек сказал, что в курсе этих публикаций, но воздержался от комментариев.

Ранее власти Японии расширили список антироссийских санкций, добавив в него 52 организации и 10 физлиц из России, а также три организации из Белоруссии. Под новые рестрикции подпали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, ОЭЗ "Алабуга", международный детский центр "Артек", автомобильный завод "Урал", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт" и "Искра", а также другие предприятия.

Позже в качестве ответных мер Москва ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 японских граждан, включая официального представителя министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамуры.

