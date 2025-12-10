Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 10:51

Транспорт

Столичные сервисы такси прогнозируют пик спроса 31 декабря и в первые дни января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервисы такси "Ситимобил" и "Максим" предупредили об ожидаемом росте спроса на поездки в Москве 31 декабря и в первые дни января 2026 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службах сервисов.

В "Ситимобил" отметили, что, кроме повышения спроса на такси, вырастет и цена.

"Это естественный рыночный процесс, направленный на стимулирование водителей выходить на линию в пиковые часы и обеспечение доступности такси для пассажиров", – пояснили в пресс-службе.

Самый высокий пик спроса ожидается с 25 по 30 декабря, особенно с 17:00 до 21:00, во время поездок за покупками или на корпоративы. Также спрос вырастет с 22:00 31 декабря и останется высоким до раннего утра 1 января. В первые числа января, 1 и 2, ожидается высокий спрос на поездки из загородных зон и торговых центров, уточнили в пресс-службе.

Сервис отметил, что в местах массовых событий – концерты, рестораны, площадки для корпоративов – может возникать недостаток свободных машин, однако критической нехватки машин не ожидается.

В свою очередь, пресс-служба сервиса такси "Максим" рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и по возможности выбирать для них первую половину дня.

"В любой момент можно в приложении ввести маршрут, посмотреть цену и решить, приемлема ли она для вас. Это позволит минимизировать время ожидания и использовать наиболее выгодные цены", – рассказали в пресс-службе.

Перевозчик пояснил, что в сервисе работает динамическое ценообразование, которое реагирует на рост спроса и сниженное предложение машин.

Когда новогодние праздники подойдут к концу, спрос на такси постепенно вернется к обычному уровню, а тарифы нормализуются, заключили в сервисе.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил оборудовать автомобили такси минимум одним детским креслом. По его мнению, такие меры должны быть закреплены на законодательном уровне.

Читайте также


транспортгород

Главное

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика