Столичные сервисы такси прогнозируют пик спроса 31 декабря и в первые дни января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервисы такси "Ситимобил" и "Максим" предупредили об ожидаемом росте спроса на поездки в Москве 31 декабря и в первые дни января 2026 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службах сервисов.

В "Ситимобил" отметили, что, кроме повышения спроса на такси, вырастет и цена.

"Это естественный рыночный процесс, направленный на стимулирование водителей выходить на линию в пиковые часы и обеспечение доступности такси для пассажиров", – пояснили в пресс-службе.

Самый высокий пик спроса ожидается с 25 по 30 декабря, особенно с 17:00 до 21:00, во время поездок за покупками или на корпоративы. Также спрос вырастет с 22:00 31 декабря и останется высоким до раннего утра 1 января. В первые числа января, 1 и 2, ожидается высокий спрос на поездки из загородных зон и торговых центров, уточнили в пресс-службе.

Сервис отметил, что в местах массовых событий – концерты, рестораны, площадки для корпоративов – может возникать недостаток свободных машин, однако критической нехватки машин не ожидается.

В свою очередь, пресс-служба сервиса такси "Максим" рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и по возможности выбирать для них первую половину дня.

"В любой момент можно в приложении ввести маршрут, посмотреть цену и решить, приемлема ли она для вас. Это позволит минимизировать время ожидания и использовать наиболее выгодные цены", – рассказали в пресс-службе.

Перевозчик пояснил, что в сервисе работает динамическое ценообразование, которое реагирует на рост спроса и сниженное предложение машин.

Когда новогодние праздники подойдут к концу, спрос на такси постепенно вернется к обычному уровню, а тарифы нормализуются, заключили в сервисе.

