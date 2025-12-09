Форма поиска по сайту

09 декабря, 12:40

Политика

В ГД предложили запретить такси длительную стоянку во дворах многоквартирных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В РФ необходимо запретить длительную стоянку такси во дворах многоквартирных домов. Соответствующее предложение депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили на рассмотрение министру транспорта Андрею Никитину, передает ТАСС.

По мнению парламентариев, придомовые территории жилых домов становятся бесплатными стоянками для водителей такси, создавая острый дефицит парковочных мест для местных жителей. Депутаты отметили, что в правилах дорожного движения есть ограничения для стоянки грузовых автомобилей и автобусов в жилых зонах. Однако на легковое такси они не распространяются.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа",– подчеркнули депутаты в письме.

В Думе добавили, что федеральная государственная информационная система "Такси" и региональные реестры смогут выявить такие автомобили. В свою очередь, камеры видеонаблюдения помогут зафиксировать время их нахождения на территории.

Ранее в Госдуме предложили увеличить время для оплаты платной парковки с 5–15 минут до суток. Авторы инициативы – депутаты фракции "Новые люди".

Парламентарии напомнили, что для оплаты парковки в Москве дается 5 минут, а в Санкт-Петербурге – 15. За нарушение грозит штраф в 5 тысяч рублей. По мнению парламентариев, такие правила приводят к несправедливым штрафам, причиной которых становятся сбои в мобильном приложении или проблемы со связью.

Депутаты добавили, что изменение времени для оплаты парковок снизит количество необоснованных взысканий и повысит доверие к системе платных парковок.

