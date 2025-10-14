Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей утилизированы в Москве с июля 2025 года

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" вывез на утилизацию более 1,2 тысячи автомобилей, которые суды признали бесхозяйными. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, передает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Такие автомобили создают серьезные проблемы для городской инфраструктуры – занимают парковочные места, мешают проезду оперативных служб и проходу пешеходов, а также могут стать причиной возгорания или местом хранения опасных предметов.

Процедура утилизации брошенных автомобилей проходит в несколько этапов. Сначала специальная комиссия пытается установить собственника транспортного средства. Если владелец не находится, машину эвакуируют на спецстоянку, через суд признают бесхозяйной и только после этого отправляют на утилизацию, пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что за лето активисты проекта "Безопасная столица провели 14 рейдов по выявлению брошенных разукомплектованных транспортных средств в районах Нагатинский Затон и Царицыно. В итоге было обнаружено 19 бесхозяйных автомобилей.